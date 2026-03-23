Хомуха: в «Балтике» нет футболистов уровня «Зенита» и ЦСКА

«Балтике» не хватит глубины состава, чтобы бороться за чемпионство. За топ-3 РПЛ команда поборется, а за титул не сможет. У неё есть ресурсы только для борьбы за «бронзу».
В «Балтике» нет футболистов уровня «Зенита» и ЦСКА. Ситуативно она может оказаться выше «армейцев» в турнирной таблице. Но это связано с неудачами ЦСКА" — сказал Хомуха Metaratings.ru.
После 22 туров «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Андрея Талалаева набрали 42 очка. 5 апреля калининградцы на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», матч начнётся в 16:30 по московскому времени.