«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует". Дьяков раскритиковал петербуржцев

— «Зенит» играет в ветеранский футбол: команда, по сути, никогда не бежит в высокий прессинг. «Зенит» не прессингует, играет медленно.
Из-за того, что у клуба большие возможности, он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, поэтому «Зенит» идет вверху. На самом деле у него нет никакой командной игры, а очки добываются исключительно за счет индивидуального мастерства, — сказал бывший защитник «Ростова».
Источник: «Евро-футбол»
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Динамо
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Зенит
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
6
Фолы
17
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
