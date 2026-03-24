Украинец Воронин, покинувший Россию из-за СВО: «Вы не поверите, но в “Динамо” отнеслись с пониманием и поддержкой»

«Решение я принял рано утром 24 февраля 2022 года. Позвонил Андрею Головашу (агент Воронина. — Прим. Sport24), он еще спал и ничего не знал. В этот день должна была состояться презентация нового контракта с московским “Динамо”, который подписал весь наш немецкий тренерский штаб. Контракт был рассчитан на 3 года. К 10 утра Андрей подготовил совместно с клубом все документы, и я расторг контракт. Вы не поверите, но команда отнеслась с пониманием и поддержкой. Возможно, когда-нибудь я смогу показать видеопослание, которое мне подготовила и передала команда. Благодарен всем ребятам за совместную работу, понимание и поддержку в сложившейся ситуации», — сказал бывший тренер московского «Динамо», который в настоящее время живет в немецком Дюссельдорфе.