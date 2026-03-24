Украинец Воронин, покинувший Россию из-за СВО: «Вы не поверите, но в “Динамо” отнеслись с пониманием и поддержкой»

Легенда украинского футбола Андрей Воронин, работавший в тренерском штабе московского «Динамо» до начала специальной военной операции России на Украине, рассказал, что в российской команде отнеслись к его решению о расторжении контракта с пониманием и поддержкой.

Источник: Sport24

«Вы покинули Москву в начале марта 2022 года. Пытался ли кто-то из бывших партнеров по “Динамо” вас отговорить?» — спросили у Воронина в интервью, которое он дал украинскому сайту UkrFootball.

«Решение я принял рано утром 24 февраля 2022 года. Позвонил Андрею Головашу (агент Воронина. — Прим. Sport24), он еще спал и ничего не знал. В этот день должна была состояться презентация нового контракта с московским “Динамо”, который подписал весь наш немецкий тренерский штаб. Контракт был рассчитан на 3 года. К 10 утра Андрей подготовил совместно с клубом все документы, и я расторг контракт. Вы не поверите, но команда отнеслась с пониманием и поддержкой. Возможно, когда-нибудь я смогу показать видеопослание, которое мне подготовила и передала команда. Благодарен всем ребятам за совместную работу, понимание и поддержку в сложившейся ситуации», — сказал бывший тренер московского «Динамо», который в настоящее время живет в немецком Дюссельдорфе.

«Остались ли у вас там люди, с которыми вы до сих пор поддерживаете связь, или произошло полное сжигание мостов?» — уточнили у легенды сборной Украины.

«Практически ни с кем не общаюсь — только с единицами. Многие также покинули Россию. Военная ситуация (формулировка изменена на “военная ситуация” в соответствии с законодательством РФ. — Sport24) сильно изменила людей, их взгляды. В том числе и меня», — заключил Воронин.

Ранее сообщалось, что Воронин заявил: «Я плохо говорю по-украински, не бегаю с флагом у камер, не лезу в политику».