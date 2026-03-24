«Был реально нетрезв»: Вагнер «выжил» в России и стал лучшим легионером РПЛ

«Очень талантливый, но чересчур самоуверенный, — отзывался о бразильце Валерий Газзаев в своей автобиографии. — Более сложных футболистов отыскать трудно. Для него не существует такого понятия, как дисциплина. Он настоящий артист: делает, что хочет. И наоборот — что не хочет, ни за что делать не будет. Приходилось держать в ежовых рукавицах. Неслучайно именно Вагнер стал рекордсменом по штрафам среди всех моих подопечных. Я знал, что стоит чуть ослабить контроль, как он найдет повод и умчится на родину на какое-нибудь торжество. Вызволить же его назад — задача не из легких. Один раз он слишком задержался в Бразилии. После этого был тяжелый разговор, я оштрафовал его на максимально возможную сумму и на будущее объяснил, что каждый день опоздания будет обходиться в гораздо большую сумму, чем остальным. Сумма была такая, что неординарный форвард больше не опаздывал».