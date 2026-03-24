Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
Мостовой выразил надежду на то, что Абаскаль не вернется в «Спартак»

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой выразил надежду на то, что покинувший пост главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаль не вернется в тренерский штаб «красно-белых».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года и взял вместе с московской командой бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В июле 2024-го испанец возглавил «Гранаду», но после шести матчей покинул пост главного тренера команды второго дивизиона Испании. Во вторник стало известно, что «Атлетико Сан-Луис» расторг контракт с 36-летним Абаскалем, который возглавлял команду с мая 2025 года.

«Друзья, сегодня с утра узнал новость: Гильермо Абаскаль ушел со своего поста. Ох, елки-палки. Говорят, что он сам ушел. Но нам неважно. Главное, чтобы он в “Спартак” опять не вошел», — заявил Мостовой в видеообращении в своем Telegram-канале.

Ранее Мостовой заявлял, что Абаскаль «два года всех дурил без всякого давления, что хотел, то и делал, умудрился заработать на всю жизнь и уехать отдыхать».

Футбол. Премьер-лига
05.04
Спартак
:
Локомотив
