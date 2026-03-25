Тренер «Акрона» рассказал о роли Дзюбы в развитии молодых игроков

ТАСС, 24 марта. Артему Дзюбе как опытному футболисту, прошедшему большой путь, есть что сказать молодым игрокам. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев.
Дзюба является капитаном «Акрона».
«Как опытный футболист, который прошел большой путь, Дзюбе есть что сказать молодым футболистам. Это видно. В матчах, где мы побеждали и добивались положительного результата, многое сделали молодые футболисты. В них надо верить. Молодые могут быть нестабильны, у них нет большого числа матчей в РПЛ. Но это путь, нужно идти, сталкиваться с новым, но верить», — сказал Тедеев.
Дзюбе 37 лет, футболист выступает за «Акрон» с 2024 года. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Спортсмен начинал карьеру в московском «Спартаке», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны, четыре — суперкубок. Кроме того, нападающий выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».