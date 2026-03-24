Нино назвал любимого русского писателя

Защитник «Зенита» Нино рассказал, почему Лев Толстой является его любимым русским писателем.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что Толстой, главным образом потому, что он был для меня первым. Первым, кого мне порекомендовали, первым, с кем познакомился. И я проникся к нему особой симпатией. Так что назову его. Мне очень нравится то, как он размышляет о бытии. Он пережил попытку самоубийства, после чего его жизнь изменилась. В том числе благодаря вере. Так что у нас есть кое-что общее. Жизнь, измененная верой. Его размышления, о чем я говорил, приводят к тому же выводу, что и у Соломона. А именно, что мы часто живем, гоняясь за иллюзией. Поэтому считаю, его мысли очень близки к тому, во что я верю, к тому, о чем говорит Библия. И это, пожалуй, было главной причиной, по которой я сблизился с ним. Стал больше общаться с ним через чтение», — сказал Нино в интервью клубной пресс-службе «Зенита».

28-летний бразилец в сезоне-2025/26 провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас. Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года.