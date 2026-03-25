В «Крыльях Советов» заявили, что Адиев продолжит возглавлять команду

САМАРА, 25 марта. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит готовиться к оставшимся играм сезона под руководством Магомеда Адиева. Об этом заявил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
Ранее казахстанский журналист Эльдар Аманбаев в своем Telegram-канале сообщил о том, что Адиев может возглавить «Актобе». Сообщалось, что тренер находится в Астане и обсуждает детали назначения с руководством клуба, а контракт может быть рассчитан до лета с возможностью продления. Позднее в пресс-службе «Крыльев Советов» назвали ТАСС данную информацию слухами.
«На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева. Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с “Крыльями” и продолжит работу», — сказал Яковлев.
Адиев возглавляет «Крылья Советов» с июня 2025 года, команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 22 туров. Самарский клуб сыграет с московским ЦСКА во втором этапе ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России.