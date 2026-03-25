Лето близко. Что ждет Галактионова и «Локомотив»? Колонка Казакова

Но планка желаний высока — титул. При этом Кубок снова не покорился. От лета веет неопределенностью по продлению контрактов с футболистами (в июне этого года заканчиваются соглашения у Фассона, Тимофеева и Сарвели, в 2027-м — у Ньямси, Карпукаса, Бакаева, Воробьева, Рамиреса и Митрюшкина, но с вратарем вроде бы договорились о продлении). А раз так, то это снова эпоха перемен. Жить в которую интересно, но нелегко. И где почти всегда виновник — тренер.