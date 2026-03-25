Лето близко. Что ждет Галактионова и «Локомотив»? Колонка Казакова

Говорят, что «Урал» рассматривает кандидатуру Александра Сторожука. «Крылья» опровергают разговоры об уходе Магомеда Алиева в казахстанский «Актобе». И все это можно определить почти по Джорджу Мартину и его «Игре престолов»: лето близко.
РПЛ, ФНЛ — лиги на финишной прямой. «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул. Кордоба и Хиль — лавры лучшего бомбардира. На звание лучшего футболиста сезона претендентов все еще много, но в любом случае развязка близка.
А самый интересный — или болезненный — вопрос, кажется, тренерский.
Объективно, у нас мало собственных кадров для РПЛ. Новые имена появляются нечасто. Иностранцы, напротив, завозятся без перебоев. И к концу каждого сезона начинается то, что кликабельно, что очень важно и что выглядит чем-то большим, нежели просто попытка угадать с назначением.
Самый обсуждаемый в футбольной среде слух последних нескольких дней — возможное расставание «Локомотива» с Михаилом Галактионовым. Очень сложно в него поверить — потому что команда идет в тройке, выше многих из тех, у кого в наличии глубина состава, а его стоимость и бюджет клуба намного больше. Галактионов работает у железнодорожников давно — и в тех условиях (минимальная селекция, уход лидеров) вряд ли можно дать результат лучше.
Но планка желаний высока — титул. При этом Кубок снова не покорился. От лета веет неопределенностью по продлению контрактов с футболистами (в июне этого года заканчиваются соглашения у Фассона, Тимофеева и Сарвели, в 2027-м — у Ньямси, Карпукаса, Бакаева, Воробьева, Рамиреса и Митрюшкина, но с вратарем вроде бы договорились о продлении). А раз так, то это снова эпоха перемен. Жить в которую интересно, но нелегко. И где почти всегда виновник — тренер.
Василий Березуцкий работает в Екатеринбурге несколько месяцев, но у него нет права на ошибку. Рашида Рахимова убрали, когда «Рубин» шел на седьмом месте. Игорь Осинькин бессильно наблюдает в «Сочи» за тем, как рушится его резюме…
Год назад «Локо» финишировал шестым. Перед этим — четвертым и восьмым. Все тогда было вроде бы плюс-минус по делу, однако природа разговоров о Галактионове базируется именно на желании большего. Повторю: нынешние результаты красно-зеленых не бьются с тем, что обсуждает футбольная среда. Но дыма же без огня не бывает.
Слухи о «Локо» — в принципе данность нынешнего сезона. Клуб и сам тренер с ними свыклись. Часто можно услышать в ответ: они — слухи — всегда появляются накануне матчей, понимаем, кому это выгодно. Но сейчас как раз нет понимания — кому.
Галактионов окреп, научился не реагировать внешне на такие раздражители. Генеральный директор Борис Ротенберг выглядит человеком, еще более защищенным от критики и свободным в своих менеджерских решениях. Плюс — пауза на сборную. Как возможность прийти в себя — тем, кому это надо.
Надо ли «Локо»?
Разгром «Акрона» и вылет из Кубка от «Крыльев» — эти эмоциональные качели пришлись на одну неделю. И слухи поползли именно тогда.
Опровергать их вряд ли будут. Если за оставшиеся туры «Локомотив» долетит до медалей, это станет чудом. Тренеры-чудотворцы в России наперечет. Те, кто способен отправить команду в космос. Галактионов пока в этот сонм не вошел.
Тем более у него впереди по сути финалы — против «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Балтики», «Динамо». Когда можно все выиграть — и все проиграть.
Лето близко.
Ближе, чем мы думаем.
