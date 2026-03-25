Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Лето близко. Что ждет Галактионова и «Локомотив»? Колонка Казакова

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о будущем главного тренера красно-зеленых и его команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Говорят, что «Урал» рассматривает кандидатуру Александра Сторожука. «Крылья» опровергают разговоры об уходе Магомеда Алиева в казахстанский «Актобе». И все это можно определить почти по Джорджу Мартину и его «Игре престолов»: лето близко.

РПЛ, ФНЛ — лиги на финишной прямой. «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул. Кордоба и Хиль — лавры лучшего бомбардира. На звание лучшего футболиста сезона претендентов все еще много, но в любом случае развязка близка.

А самый интересный — или болезненный — вопрос, кажется, тренерский.

Объективно, у нас мало собственных кадров для РПЛ. Новые имена появляются нечасто. Иностранцы, напротив, завозятся без перебоев. И к концу каждого сезона начинается то, что кликабельно, что очень важно и что выглядит чем-то большим, нежели просто попытка угадать с назначением.

Самый обсуждаемый в футбольной среде слух последних нескольких дней — возможное расставание «Локомотива» с Михаилом Галактионовым. Очень сложно в него поверить — потому что команда идет в тройке, выше многих из тех, у кого в наличии глубина состава, а его стоимость и бюджет клуба намного больше. Галактионов работает у железнодорожников давно — и в тех условиях (минимальная селекция, уход лидеров) вряд ли можно дать результат лучше.

Но планка желаний высока — титул. При этом Кубок снова не покорился. От лета веет неопределенностью по продлению контрактов с футболистами (в июне этого года заканчиваются соглашения у Фассона, Тимофеева и Сарвели, в 2027-м — у Ньямси, Карпукаса, Бакаева, Воробьева, Рамиреса и Митрюшкина, но с вратарем вроде бы договорились о продлении). А раз так, то это снова эпоха перемен. Жить в которую интересно, но нелегко. И где почти всегда виновник — тренер.

Василий Березуцкий работает в Екатеринбурге несколько месяцев, но у него нет права на ошибку. Рашида Рахимова убрали, когда «Рубин» шел на седьмом месте. Игорь Осинькин бессильно наблюдает в «Сочи» за тем, как рушится его резюме…

Год назад «Локо» финишировал шестым. Перед этим — четвертым и восьмым. Все тогда было вроде бы плюс-минус по делу, однако природа разговоров о Галактионове базируется именно на желании большего. Повторю: нынешние результаты красно-зеленых не бьются с тем, что обсуждает футбольная среда. Но дыма же без огня не бывает.

Слухи о «Локо» — в принципе данность нынешнего сезона. Клуб и сам тренер с ними свыклись. Часто можно услышать в ответ: они — слухи — всегда появляются накануне матчей, понимаем, кому это выгодно. Но сейчас как раз нет понимания — кому.

Галактионов окреп, научился не реагировать внешне на такие раздражители. Генеральный директор Борис Ротенберг выглядит человеком, еще более защищенным от критики и свободным в своих менеджерских решениях. Плюс — пауза на сборную. Как возможность прийти в себя — тем, кому это надо.

Надо ли «Локо»?

Разгром «Акрона» и вылет из Кубка от «Крыльев» — эти эмоциональные качели пришлись на одну неделю. И слухи поползли именно тогда.

Опровергать их вряд ли будут. Если за оставшиеся туры «Локомотив» долетит до медалей, это станет чудом. Тренеры-чудотворцы в России наперечет. Те, кто способен отправить команду в космос. Галактионов пока в этот сонм не вошел.

Тем более у него впереди по сути финалы — против «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Балтики», «Динамо». Когда можно все выиграть — и все проиграть.

Лето близко.

Ближе, чем мы думаем.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.