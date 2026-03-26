Названа сумма, которую «Балтика» рассчитывает получить от властей региона

«Балтика» в 2026 году рассчитывает получить от областного Минспорта 400 млн руб.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Балтика» в 2026 году планирует заключить соглашение с министерством спорта Калининградской области о предоставлении субсидий в размере 400 млн рублей, следует из отчета о финансовых результатах клуба за 2025 год, который есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в документе, планируется, что дотации из областного бюджета будут направлены «на финансовое обеспечение расходов по формированию и подготовке команды для участия в ФНЛ и РПЛ». В 2025 году субсидии, полученные «Балтикой», составляли 350 млн рублей, а в 2024-м — 300 млн рублей.

«Балтика» летом 2025 года вышла в Российскую премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге. В сезоне-2025/26 калининградцы после 22 туров занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от третьего места составляет 2 очка, а от первого — 7.

За восемь туров до завершения розыгрыша РПЛ команда под руководством главного тренера Андрея Талалаева располагается в турнирной таблице выше московских ЦСКА (39 очков), «Спартака» (38) и «Динамо» (30), которые занимают позиции с пятой по седьмую.