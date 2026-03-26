Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Глава попечительского совета «Балтики» рассказал о проблемах с VAR

Илья Мясников отметил, что судейские трактовки не всегда понятны даже игрокам.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Работа системы видеопомощи арбитрам (VAR) создает больше споров в чемпионате Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в интервью ТАСС высказал куратор спортивного направления госкорпорации «Ростех», председатель попечительского совета калининградского футбольного клуба «Балтика» Илья Мясников.

«Споров [добавляет] точно, — сказал Мясников. — А отменить VAR нельзя, если вы спрашиваете, что с ним делать. Просто как болельщик и игрок-любитель скажу, что без VAR даже с судейскими ошибками было как-то естественнее. Уж простите, но вот пример с нашим голом “Зениту” и отменой. Во-первых, по-футбольному — это гол. И если вратаря Адамова честно спросить, он скажет: “Гол”. Ну, стоит перед ним игрок, не в двух сантиметрах, а на большом расстоянии. И из-за него увидеть, что происходит, можно. При этом я понимаю, что эти линии, наверное, нарисованы справедливо. Хотя где там эти точки правильно поставить? Но когда это пяточка, хвост, кусок формы… Ну и по судейству — трактовки все время не хватает. Игроков иногда спрашиваю в раздевалке: “А за что?” А они не могут объяснить. Хотя, нужно отдать должное судейскому корпусу, они ездят, семинары проводят, что-то рассказывают. Ну вот не знаю, как решить это».

«Вот я даже не знаю, может, какое-то общение проводить судьям с игроками и болельщиками, — продолжил собеседник агентства. — Конечно, часть решений непонятны. Особенно если VAR посмотрели, назначили пенальти. В другой игре VAR посмотрели и не назначали пенальти. Тут я вообще уже не знаю».

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.