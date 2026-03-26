Глава попечительского совета «Балтики» рассказал о проблемах с VAR

«Споров [добавляет] точно, — сказал Мясников. — А отменить VAR нельзя, если вы спрашиваете, что с ним делать. Просто как болельщик и игрок-любитель скажу, что без VAR даже с судейскими ошибками было как-то естественнее. Уж простите, но вот пример с нашим голом “Зениту” и отменой. Во-первых, по-футбольному — это гол. И если вратаря Адамова честно спросить, он скажет: “Гол”. Ну, стоит перед ним игрок, не в двух сантиметрах, а на большом расстоянии. И из-за него увидеть, что происходит, можно. При этом я понимаю, что эти линии, наверное, нарисованы справедливо. Хотя где там эти точки правильно поставить? Но когда это пяточка, хвост, кусок формы… Ну и по судейству — трактовки все время не хватает. Игроков иногда спрашиваю в раздевалке: “А за что?” А они не могут объяснить. Хотя, нужно отдать должное судейскому корпусу, они ездят, семинары проводят, что-то рассказывают. Ну вот не знаю, как решить это».