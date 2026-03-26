«Зенит» рассматривает продажу футболистов Энрике, Нино и Вендела, пишут СМИ

Энрике 25 лет, он выступает в составе «Зенита» с января 2025 года и сыграл за петербургский клуб 39 матчей, забив пять мячей. Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба 28-летний бразилец стал четырехкратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны. Нино 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2024 года. За это время он помог «сине-бело-голубым» стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе четыре гола в 74 матчах за клуб.