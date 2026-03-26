«Зенит» рассматривает продажу футболистов Энрике, Нино и Вендела, пишут СМИ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» может продать бразильских футболистов Луиса Энрике, Нино и Вендела в летнее трансферное окно, сообщается в аккаунте Planeta do Futebol в соцсети X с ссылкой на ESPN Brasil.
По информации источника, «Зенит» хочет получить не менее 40 миллионов евро с продажи Энрике. Идея клуба состоит в том, чтобы использовать вырученные от продаж деньги для поиска молодых игроков на южноамериканском рынке. Вероятные суммы трансферов Нино и Вендела не уточняются.
Энрике 25 лет, он выступает в составе «Зенита» с января 2025 года и сыграл за петербургский клуб 39 матчей, забив пять мячей. Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба 28-летний бразилец стал четырехкратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны. Нино 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2024 года. За это время он помог «сине-бело-голубым» стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе четыре гола в 74 матчах за клуб.
«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.