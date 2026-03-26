Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Турция
0
:
Румыния
0
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.55
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.81
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.82
П2
5.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.30
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.72
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.14
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.17
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.06

«Зенит» рассматривает продажу футболистов Энрике, Нино и Вендела, пишут СМИ

ESPN Brasil: «Зенит» рассматривает продажу футболистов Энрике, Нино и Вендела.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» может продать бразильских футболистов Луиса Энрике, Нино и Вендела в летнее трансферное окно, сообщается в аккаунте Planeta do Futebol в соцсети X с ссылкой на ESPN Brasil.

По информации источника, «Зенит» хочет получить не менее 40 миллионов евро с продажи Энрике. Идея клуба состоит в том, чтобы использовать вырученные от продаж деньги для поиска молодых игроков на южноамериканском рынке. Вероятные суммы трансферов Нино и Вендела не уточняются.

Энрике 25 лет, он выступает в составе «Зенита» с января 2025 года и сыграл за петербургский клуб 39 матчей, забив пять мячей. Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба 28-летний бразилец стал четырехкратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны. Нино 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2024 года. За это время он помог «сине-бело-голубым» стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе четыре гола в 74 матчах за клуб.

«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.