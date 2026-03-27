Овчинников — о том, как в Ростове играл без перчаток: «Семин сипит с бровки: “Надень!” Отвечаю: “Жарко мне”

— Когда-то вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер прислал Дасаеву удивительные перчатки. Ринат был поражен — даже мяч иначе чувствуется, словно липнет к пальцам. В вашей жизни были особенные перчатки?
— Нет. Летом 1995-го я вообще вышел на матч с «Ростсельмашем» без перчаток.
— Да ладно!
— Семин сипит с бровки: «Надень!» «Да жарко мне, — отвечаю, — не хочу». А в детстве за «Динамо» часто стоял без печаток. Отец говорил, что Лев Иванович так делал. Ну, а я почему не смогу?
— Больно.
— Больновато. Но привыкаешь. Я и в «Локомотиве» иногда тренировался без перчаток. А в Ростове мы выиграли. Весь матч провел с голыми руками.
— Никто не заметил, в газете не написал?
— О чем вы говорите — кто тогда замечал? Я еще до Бартеза обрезал рукава на майке — тоже никто не обратил внимания. Кроме Семина. Расшумелся: «Ты обалдел! Что за форма?!» А мне вот так хотелось.
— Для устрашающего эффекта? Чтобы бицепс был виднее?
— Да нет, просто жарко. Я с детства закатывал. Потом всю жизнь стоял с коротким рукавом.