Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Футбол. Первая лига
28.03
Енисей
:
Уфа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
В «Акроне» заявили о доверии молодежи из-за слухов об уходе Пестрякова

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Акрон» доверяет молодым игрокам и продолжит вести системную работу по их развитию, заявили РИА Новости в пресс-службе тольяттинцев на фоне сообщений о возможном уходе нападающего Дмитрия Пестрякова в ЦСКА.

Ранее журналист Анар Ибрагимов сообщил, что ЦСКА планирует подписать контракт с 19-летним игроком тольяттинцев в летнее трансферное окно. По его информации, переход Пестрякова в армейский клуб возможен благодаря отношениям «красно-синих» с агентом Павлом Андреевым, который является представителем игрока молодежной сборной России.

«Молодым футболистам, таким как Дмитрий Пестряков, Максим Болдырев и Игнат Тереховский, доверяют в “Акроне”: этой весной они результативно проявляют себя в матчах премьер-лиги и помогают команде, которая сейчас целиком и полностью сфокусирована на успешном завершении сезона. Клуб будет продолжать вести системную работу по развитию молодежи», — заявили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Пестряков дебютировал за «Акрон» весной 2024 года в Первой лиге. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 вингер провел за тольяттинцев 22 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи.

Футбол. Премьер-лига
04.04
Акрон
:
ЦСКА
