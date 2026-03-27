Сперцян может досрочно вернуться в «Краснодар» из сборной Армении из-за травмы

Об этом рассказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. «У Эдика небольшое повреждение. Сейчас в сборной Армении решается, вернется он или нет», — заявил Мусаев в интервью «Матч ТВ».
Ближайший матч сборная Армении проведет против Белоруссии в воскресенье, 29 марта.
В нынешнем сезоне 25-летний Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» 31 матч, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 25 миллионов евро.
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.