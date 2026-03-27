Сафонов оценил шансы Агкацева заиграть в Европе

Сафонов: Агкацев спокойно может заиграть в европейском футбольном клубе.

Источник: Спорт РИА Новости

КРАСНОДАР, 27 мар — РИА Новости. Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев показывает качественный футбол и спокойно может заиграть на уровне европейских клубов, заявил голкипер национальной команды и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Агкацеву 24 года. Он является воспитанником «Краснодара», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом. По итогам сезона-2024/25 Агкацев был признан лучшим вратарем РПЛ. С 2023 года голкипер входит в состав сборной России.

«Сейчас много сильных молодых ребят. Они показывают прекрасный уровень игры. Среди них — Стасик Агкацев. При нем команда стала чемпионом, сейчас идет на первом месте. Он вполне может поехать в Европу и там спокойно заиграть. Про других сказать сложнее, потому что Стаса очень хорошо знаю лично — когда мы еще вместе были в “Краснодаре”. Когда уходил, сразу сказал, что он готов играть в основе и стать одним из лучших вратарей в России. С такой же уверенностью могу сейчас сказать, что он заиграет в хорошем европейском клубе и будет продолжать показывать там такой же качественный футбол», — приводятся слова Сафонова в официальной программке к товарищескому матчу национальной команды против Никарагуа.

Сборная России 27 марта в Краснодаре проводит матч с Никарагуа. 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет против Мали.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше