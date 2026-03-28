Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать спортсменов из России. Абсурд!»

В 2022 году многие российские атлеты, в том числе футболисты, были отстранены от международных соревнований по политическим причинам.
«К россиянам очень сурово относятся. Несправедливо наказывать атлетов из России, которые не имеют отношения к политике. Лично для меня эта ситуация — абсурд! Несправедливость! У России конкурентоспособная сборная команда. Когда ты проводишь здесь время, понимаешь, что восприятие неверное. И уровень здесь намного выше, чем люди ожидают увидеть», — заявил Кахигао в интервью испанскому изданию AS.
Франсис Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года.