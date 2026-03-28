Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.14
П2
3.70
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.11
П2
3.48
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.60
П2
6.10
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2

Кисляк — о конфликте Мойзеса и Челестини: Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в интервью «СЭ» поделился мнением о конфликте защитника армейцев Мойзеса с главным тренером команды Фабио Челестини.

Источник: РИА "Новости"

— Давай закончим про слухи: правильно ли понимаем, что информация о разногласиях игроков с главным тренером — фейк?

— Сто процентов.

— Но ситуация с Мойзесом — это же правда. Как ты ее оцениваешь?

— Она уже была оценена.

— Команда уже общалась с Фабио Челестини, чтобы Мойзес вернулся? Может быть, он принес извинения?

— Честно говоря, не знаю про это ничего. Ни с ним, ни с Фабио я не общался.

— Но у тебя же есть своя позиция? Она в том, что даже лидер команды не может ставить себя выше остальных?

— Я поддерживаю клуб, который принял решение [по Мойзесу]. Оно всегда правильное. Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». С ним не спорят. Поэтому решение клуба — это решение клуба. Кто я такой, чтобы его комментировать?

В сезоне-2025/26 Мойзес провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.