КДК РФС отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — исправить ошибку, допущенную судьей в матче Мир Российской Премьер-лиги по футболу между ФК “Балтика” — ФК “Сочи”, который состоялся 21 марта 2026 года», — говорится в заявлении КДК.
Игрок был удален судьей Станиславом Матвеевым на 90+5-й минуте встречи.
Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал удаление Заики ошибочным.
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15427 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Игорь Осинькин
Голы
Балтика
Сергей Волков
5′
Александр Филин
(Натан Гассама)
12′
Максим Петров
84′
Михаил Рядно
87′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
73′
25
Александр Филин
45+3′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
77
Эльдар Чивич
41′
55′
68
Михаил Рядно
73
Максим Петров
88′
21
Эдуардо Андерсон
15
Тентон Йенне
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
64′
26
Иван Беликов
22
Николай Титков
64′
90
Чиносо Оффор
Сочи
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
27
Кирилл Заика
90+6′
4
Вячеслав Литвинов
84′
3
Александр Солдатенков
19
Александр Коваленко
82
Сергей Волков
61′
45
Франсуа Камано
7
Антон Зиньковский
88′
66
Александр Мециев
10
Мартин Крамарич
78′
8
Михаил Игнатов
9
Захар Федоров
78′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
88′
18
Артем Корнеев
Статистика
Балтика
Сочи
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
2
Угловые
1
1
Фолы
16
18
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти