Махачкалинский клуб РПЛ отменил открытую тренировку из-за сильных дождей

В столице Дагестана 28 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий дождей.

Махачкалинское «Динамо» отменило открытую тренировку и встречу команды с болельщиками из-за погодных условий в регионе. Об этом сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Открытая тренировка должна была пройти в субботу, 28 марта, на «Анжи Арене» в Каспийске. В итоге ее перенесли на другую дату.

«Третий день беспрерывно льет дождь. Не сказать, что в большом количестве, но за время месячная норма осадков уже выпала. Из-за этого нами было принято решение отменить открытую тренировку. Мы ее проведем, как только погода устаканится», — сказал «Чемпионату» генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.

Он добавил, что проведению матча 23-го тура РПЛ против «Балтики», который пройдет 5 апреля, ничего не угрожает.

В Махачкале 28 марта ввели режим чрезвычайной ситуации после сильных дождей в регионе. По информации республиканского управления МЧС, из-за непогоды без света остались 130 сел. Энергетики планируют восстановить электроснабжение к вечеру субботы.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 22 турах.