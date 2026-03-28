Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.50
П2
7.60
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
1.50
П2
5.80
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
29.03
Черноморец
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2

Гинер пригласил Вагнера Лава работать в ЦСКА

Гинер пригласил завершившего карьеру Вагнера Лава работать в ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в московском футбольном клубе будут рады, если бывший бразильский нападающий армейцев Вагнер Лав после завершения карьеры будет сотрудничать с «красно-синими».

Вагнер Лав 24 марта объявил о завершении карьеры. Агент 41-летнего игрока Эвандро Феррейра сообщил РИА Новости, что спортсмен пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с ЦСКА.

«Вага, к сожалению, у любого спортсмена карьера, именно спортивная, когда-нибудь заканчивается. У тебя она была долгой, ты уже взрослый и провел прекрасную жизнь. Ты был фантастическим игроком. Я хочу, чтобы ты знал, что здесь твой второй дом, мы всегда рады тебя видеть и всегда будем рады, если ты будешь с клубом сотрудничать и работать. Не думай, что плохо, когда вешаешь бутсы на гвоздик, — всему свое время. Будь здоров, счастлив, пускай твоя семья всегда радуется тебе», — сказал Гинер в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Помимо ЦСКА форвард также играл за бразильские «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоияниенсе» и «Аваи», китайский «Шаньдун», выступающий в чемпионате Франции «Монако», турецкие «Аланьяспор», «Бешикташ», казахстанский «Кайрат» и датский «Мидтьюлланн». В составе сборной Бразилии Вагнер забил четыре мяча в 20 матчах и дважды выиграл Кубок Америки.

Футбол. Премьер-лига
04.04
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.13
П2
1.75