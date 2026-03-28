Футболисты «Краснодара» разгромили клуб Медиалиги «Амкал»

Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Диего Коста (8-я минута), Хуан Боселли (12), Мозес Кобнан (58) и Андрей Полевой (83), который не реализовал 11-метровый удар, но удачно сыграл на добивании.