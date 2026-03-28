Футболисты «Краснодара» разгромили клуб Медиалиги «Амкал»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. «Краснодар» нанес крупное поражение медийному футбольному клубу «Амкал» в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Диего Коста (8-я минута), Хуан Боселли (12), Мозес Кобнан (58) и Андрей Полевой (83), который не реализовал 11-метровый удар, но удачно сыграл на добивании.
«Краснодар» (49 очков) занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на одно очко опережая петербургский «Зенит» за восемь туров до завершения сезона.