Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
3.92
3.35
2.02
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
3.01
3.07
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
Акинфеев поблагодарил Вагнера Лава за совместные выступления за ЦСКА

Акинфеев поблагодарил завершившего карьеру Вагнера Лава за выступления в ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил завершившего карьеру бразильского нападающего Вагнера Лава за совместную игру в составе армейцев.

Вагнер Лав 24 марта объявил о завершении карьеры. Агент 41-летнего Вагнера Эвандро Феррейра сообщил РИА Новости, что спортсмен пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с ЦСКА.

«Спасибо за карьеру и все наши совместные матчи, великий!» — написал Акинфеев в сториз Instagram*.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.