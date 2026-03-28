Акинфеев поблагодарил Вагнера Лава за совместные выступления за ЦСКА

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил завершившего карьеру бразильского нападающего Вагнера Лава за совместную игру в составе армейцев.
Вагнер Лав 24 марта объявил о завершении карьеры. Агент 41-летнего Вагнера Эвандро Феррейра сообщил РИА Новости, что спортсмен пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с ЦСКА.
«Спасибо за карьеру и все наши совместные матчи, великий!» — написал Акинфеев в сториз Instagram*.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.
