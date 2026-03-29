Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
П1
3.80
X
3.44
П2
2.03
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Сокол
П1
1.75
X
3.46
П2
5.40
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Урал
П1
2.29
X
3.39
П2
3.15
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Футболист Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере

Игрок завершил карьеру в возрасте 41 года.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за бразильский футбольный клуб «Ретро», отметился забитым мячом в последнем матче в профессиональной карьере.

«Ретро» на своем поле обыграл «Сеару» в матче второго тура Копа де Нордесте (3:1). Лав, вышедший на поле с капитанской повязкой, сумел забить на пятой добавленной ко второму тайму минуте, установив окончательный счет встречи.

После финального свистка партнеры по команде несколько раз подняли игрока в воздух. Также ему вручили футболку с номером 422, который означал число голов, забитых им до начала матче против «Сеары».

Лаву 41 год, он перешел в «Ретро» летом 2025 года, команда играет в четвертом по силе дивизионе чемпионата Бразилии. Нападающий также выступал за бразильские «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Аваи», турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», датский «Мидтьюланн», «Монако», казахстанский «Кайрат», китайский «Шаньдун Лунэн». С «Коринтианс» форвард выиграл чемпионат Бразилии 2015 года, с «Кайратом» стал чемпионом Казахстана 2020 года и обладателем кубка страны в 2021 году. В составе сборной Бразилии он провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер Лав выступал за ЦСКА. В составе команды он провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, в 2005 году Вагнер Лав с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, в финальном матче турнира против португальского «Спортинга» (3:1) бразилец забил третий гол красно-синих. Бразилец занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов.

Ранее ТАСС сообщал, что в ЦСКА намерены организовать прощальный матч для Лава.