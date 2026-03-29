Футболист Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере

С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер Лав выступал за ЦСКА. В составе команды он провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, в 2005 году Вагнер Лав с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, в финальном матче турнира против португальского «Спортинга» (3:1) бразилец забил третий гол красно-синих. Бразилец занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов.