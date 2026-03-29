«Лучше дружить, чем работать»: тренер сборной рассказал о ссоре с Галицким

Тренер сборной РФ по футболу Писарев рассказал о ссоре с владельцем «Краснодара».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Член тренерского штаба сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что общение с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким дало ему многое, однако отметил, что в настоящее время они находятся в ссоре.

С августа 2023 года по апрель 2024 года Писарев возглавлял вторую команду «Краснодара».

«Я занимаюсь тем, что мне нравится. Это не приносит мне супердохода, и с Галицким я в чем согласен: “В гробу карманов нет”. Это очень сильная его фраза. Вообще, общение с Галицким мне очень многое дало. Сейчас поссорились. С ним лучше дружить, чем работать вместе», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале Тимура Аюпова.

«Его понимание жизни: “Надо найти игрушку и играть всю жизнь”. Деторождение — физиология, дома можно построить. Самое главное, и я согласен с ним, надо найти игрушку, которая приносит удовольствие, и играть в нее всю жизнь. Вот в чем я благодарен своей судьбе, я всегда нахожу игрушку, в которую мне интересно играть, как ребенок получать удовольствие и еще за это получать какие-то деньги», — добавил специалист.

Писареву 57 лет. После завершения профессиональной карьеры он работал спортивным директором сборной России, а также возглавлял молодежную национальную команду. Кроме того, специалист был главным тренером нижегородского «Олимпийца», краснодарского «Урожая» (ранее — «Кубань»), где также был спортивным директором, и подмосковных «Химок». С июля 2021 года Писарев входит в штаб Валерия Карпина в сборной России в качестве ассистента.

