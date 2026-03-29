Тимощук: надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным

Тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» Анатолий Тимощук рассказал «Чемпионату», как новобранец петербуржцев, форвард Джон Дуран реагирует на свой статус игрока ротации в весенней части сезона-2025/2026.
«Джон сам сказал, что у них с Соболевым здоровая конкуренция. Кто лучше в конкретный момент, тот и играет. Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое он демонстрирует сейчас, чтобы доказать самому себе и болельщикам, что он игрок основного состава “Зенита”. Шансы получают все», — подчеркнул Тимощук.
22-летний нападающий сборной Колумбии Дуран, контракт которого принадлежит клубу саудовской Про-лиги «Аль-Наср», стал игроком «Зенита» 9 февраля, выступая за команду из Северной столицы на правах аренды.
В текущем сезоне Дуран провёл в футболке петербургского клуба четыре матча в РПЛ, где забил один гол, и две встречи в FONBET Кубке России, за которые также отличился одним забитым мячом. При этом форвард лишь в трёх сыгранных матчах появлялся на поле в стартовом составе. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 25 миллионов евро.
22 марта в интервью каналу «Матч ТВ» защитник «Зенита» и национальной сборной России по футболу Игорь Дивеев назвал Дурана очень сильным футболистом, который адаптируется к условиям чемпионата страны.