Футболист ЦСКА вошел в тройку лучших в мире по числу ускорений

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов занял третье место по числу ускорений за матч среди игроков до 21 года в топ-45 сильнейших чемпионатов, следует из анализа Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
В среднем за игру Глебов совершает 13,1 ускорения. Лидером статистического рейтинга является 21-летний вингер «Лиона» Афонсу Морейра (13,5), на второй строчке расположился 19-летний форвард бельгийского клуба «Ла-Лувьер» Джерри Африйе (13,3).
Глебову 20 лет. В текущем сезоне воспитанник армейцев провел 28 матчей во всех турнирах и забил семь голов.