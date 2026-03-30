Кристофера Ву признали лучшим футболистом «Спартака» в марте

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Камерунский защитник Кристофер Ву стал лучшим игроком московского «Спартака» в марте, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
24-летний защитник набрал 38% голосов болельщиков, опередив аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко на 2%. В марте камерунец забил два гола, в двух матчах с ним на поле команда не пропустила.
Помимо Барко, он опередил в голосовании защитника Руслана Литвинова (14%), полузащитника Маркиньоса (9%) и нападающего Ливая Гарсию (3%).
Ву выступает за «Спартак» с сентября 2025 года. «Красно-белые» идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.