«Казалось, что я уже всего добился. Смотрел на всех свысока». Такого Кисляка вы не знали

Матвей Кисляк — звезда сборной России и ЦСКА. В прошлом году тончайшего полузащитника распознал и сделал основным Николич, в этом — он лидер в составе у Челестини. Сейчас у футболиста 2005 года — 5+5 по «гол плюс пас» в РПЛ (а всего — 6+7) и уже вверенная капитанская повязка. С ней он выходил, например, на матчи Кубка.
С результативностью у Матвея все неплохо давно: еще в ЮФЛ — до основы ЦСКА — Кисляк набрал 15 голов и отдал 20 голевых за 57 матчей. Такой взлет футболиста из глубинки (а будущий опорник ЦСКА жил в одном подъезде с Александром Емельяненко в Старом Осколе) — всегда кино.
Выловить Кисляка на базе «Краснодара» перед матчем сборной и поговорить обо всем, что на душе у проспекта, удалось автору Sport24 Марселю Арзуманяну.
«Удалил инсту* после матча с “Краснодаром”. Получал много негатива, все это откладывается в голове…»
— Это твое третье интервью за день. Научился управлять медийностью?
— Это часть нашей профессии. Иногда, правда, хочется абстрагироваться и никому ничего не отвечать. После каждого интервью ощущение, что наговорил лишнего. Потом думаешь: да нет, вроде нормально отвечал. Потом — снова: нет, ну лишнее же!
— Глебов удалял канал в телеге: «Чтобы ничего не отвлекало».
— А я удалил инсту* после матча с «Краснодаром» — не аккаунт, просто приложение. Получал много негатива, все это откладывается в голове… Короче, все знают фразу: меньше знаешь — крепче спишь.
— А куда девушка скидывает тебе смешные рилсы?
— Показывает, когда бываем вместе. Я и раньше мог удалить соцсети на месяц — но просто так. Честно: чувствую себя лучше без них. Бывает, после игры хочется полистать рилсы, залипнуть. Потом уже сложно отвыкнуть. Нужен был поворотный момент, чтобы меньше сидеть там — вот он и настал.
— У тебя до сих пор Месси на обоях телефона?
— Ага! Девушка скоро обидится на меня, думаю, ахах!
— А где познакомились с девушкой?
— Два года назад написала мне как раз в инсте* — так и познакомились.
— И что написала?
— «Привет, красавчик!» Ну ладно, не так, уже от себя добавляю. «Привет, как дела?» — типа такого.
— Твоя реакция?
— Да я ноунеймом был! Я и сейчас ноунейм, а тогда тем более.
— И я о том же. Как вообще нашла тебя?
— Попался ей в ленте, видимо, и написала. Нынешнее поколение так знакомится. А вот что было бы, если бы я тогда удалился оттуда…
«Стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока»
— Ты как-то рассказывал: не очень понимаешь образа Роналду — с серьгами, модными прическами. Что было бы с тобой, если бы пригнал в Старый Оскол с пробитыми мочками?
— От папы бы выслушал! В детстве у меня был контракт с «Найком», они высылали мне розовые бутсы, а папа спрашивал: «Это что такое?» Снимать не заставлял, да я бы и не снял, но спрашивать — спрашивал.
— Во времена контракта с «Найком» правда поймал звезду?
— Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение.
— Твоя цитата: «Важно еще и оставаться человеком. Быть скромным. Особо нигде не выпендриваться». Но быть излишне скромным — совсем не классно, нет?
— Смотря где. На футбольном поле — согласен, скромничать не буду. А в жизни лучше оставаться скромным. Тебя запомнят как человека, даже если ты легендарный футболист. Но мне и не надо прикладывать усилия, чтобы быть скромным — такой, какой есть.
«Я очень доверчивый человек. Всем доверяю. Ну, кроме мошенников»
— Три трека, которые помогут узнать Кисляка?
— Люблю Макса Коржа. Пусть будет «Жить в кайф». Второе — L"One «Будь собой». Третье тоже от Левана — «Все или ничего».
— Три черты характера, которые не переносишь в других людях?
— Меркантильность, неискренность и безэмоциональность. Когда сидишь с человеком, а он — ну-у, эм, не знаю…
— А черта характера, которая не нравится в себе?
— Очень много разговариваю! Иногда меня бывает много — просто хочется с кем-то говорить.
— Это разве плохо?
— Когда в интервью — да, иногда говорю лишнее. А так… Именно человеческие изъяны?
— Понятно, что футбольных нет.
— Ха-ха! Еще я очень доверчивый человек — не изъян, но все же. Всем доверяю. Ну, кроме мошенников — как-нибудь наберут: «Это доставка алкоголя, везем 10 бутылок грузинского вина» — «Да я же не пью».
— Когда в последний раз доверился, а человек расстроил?
— Занял как-то другу — пропал и друг, и деньги. Небольшая сумма, но из-за нее потерял дружбу. Но я перевернул ситуацию: думаю, хорошо, что сейчас, и с такой суммой. Даже не знаю, что сейчас с человеком — когда-то был футболистом.
«Даже если понимаю, что человек не прав, мне легче извинится первым, чтобы загладить конфликт»
— Есть ощущение, что ты и не материшься.
— На поле — бывает. Но, например, если рядом девушка — то нет: воспитание такое, даже не хочется. Даже при своей девушке сказать мат тяжело. Могу, конечно, но шепотом. То же самое — перед взрослыми.
— Сколько стоит метро в Москве?
— Сейчас скажу. 64 рубля, кажется. Дороже? Тогда 68 (с 2 января по «Тройке» стоимость проезда — 75 рублей. — Sport24). Сейчас на метро езжу реже, хотя по-прежнему считаю это лучшим средством передвижения — особенно учитывая проблемы с навигацией.
— Перед тобой задача: прожечь миллион рублей за день в Старом Осколе. Смог бы?
— Кто бы не смог? Собрал бы всех друзей, пошли бы на батуты, вытягивали бы игрушки из автоматов. Потом поели бы. Потом зашли бы в М. Видео — всем по телевизору. М. Видео, свяжитесь со мной. Это все шутки. Конечно, в первую очередь, сделал бы приятное всем своим родным.
— Ты живешь по пацанским понятиям?
— Есть принципы, которые сложно перешагнуть. Которые приняты в обществе. Можно сказать, да.
— Пацаны извиняются?
— 100%. Даже если понимаю, что человек не прав, мне легче извинится первым, чтобы загладить конфликт.
— До сих пор удивляешься, когда узнают на улице?
— Да-да! Недавно с девушкой пришли в театр, а там все-таки другой контингент — не очень футбольный. Даже в театре человека три узнали. А один раз, помню, в метро мужчина встал передо мной и начал расстегивать рубашку — хотел показать тату ЦСКА.
— Твой досуг, кроме бани и рыбалки?
— Сериалы и фильмы смотрю редко, только сейчас начинаю что-то изучать. Из последнего — смотрел русский сериал «Казанова».
— Суммируем: у тебя нет брендовых вещей, главный досуг — баня и рыбалка. Даже прическа у тебя не модная. Неужели в команде не называют скуфом?
— В команде я дед! Глебов каждый день так называет. Приклеилось ко мне в 12 лет — со времен «Чертаново». Сам не помню, что сделал в 12 лет, что стали так называть. Но мне нравится — дед и дед.
«В Бразилии к нам подошли девочки и начали исполнять — плечами, грудью, пятками. Увидел это, помахал им и ушел с пляжа»
— Как кажется, сейчас паузу на сборную тебе очень нужна.
— Психологически 100%. После такого неудачного периода в клубе перезагрузиться и подумать, что делал не так. И чтобы все эмоции улеглись.
— Год назад ты был на сборах с юношеской сборной, сейчас ты здесь, с основой, звезда РПЛ. Нет ощущения, что ты проживаешь жизнь героя любого рэп-трека?
— Честно, есть такое. Или как в сказке. Будто Корней Чуковский написал.
— Я поперхнулся.
— Просто вспомнил Корнея Чуковского, недавно был в театре на спектакле «Чуковский» с Козловским.
— Те сборы с юношеской сборной были в Бразилии — как там?
— Там? Вышли с парнями на пляж, играли в чеканку. К нам подошли девочки, лет 16, и начали исполнять — плечами, грудью, пятками. Увидел это, помахал им и ушел с пляжа. В России тоже есть такие таланты, но их не доводят до конца. Многое зависит от тренера, от условий, тренировочной базы — таких, как здесь, в Краснодаре, например.
— Нравится?
— Я даже не знаю, на что похожа эта база. На картинки из Pinterest — я там такие ремонты видел.
— Давай три футболиста из ЮФЛ или МФЛ, о которых все узнают через год.
— Данилова уже подтягивают к основе. Второй — Глеб Пополитов. Третий — нападающий Воронов, который к нам пришел из «Урала».
— Раз упомянули базу. Оказавшись перед Галицким — что бы у него спросил?
— Как он построил эту базу?
Реакция на интервью после матча с «Краснодаром»: «Много думал: а стоило ли оно того?»
— Ты наверняка видел слова Сперцяна — он посоветовал тебе молчать и играть в футбол после того, как ты покритиковал «Краснодар». Как реагировал?
— Было тяжело от ситуации. Я такой человек — сразу начинаю думать: вдруг я задел «Краснодар» или лично Сперцяна? Было неудобно перед ними. Начал копаться в себе. Это то, о чем я говорил: в интервью сказал фразу, СМИ подхватили — и получилась медиалига.
— Сам умеешь проигрывать?
— Да. После этих слов в интервью много думал: а стоило ли оно того? Меня долго это мучило в голове. С другой стороны, анализируя, понял: ничего жесткого я не выдал. Да, это было сказано на эмоциях. Кто-то воспринял это так, будто я накинулся на «Краснодар», но никого задеть я точно не хотел.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.