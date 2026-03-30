Бывший спортивный директор «Спартака» отказался от работы в России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший спортивный директор футбольного клуба «Спартак» Томаш Амарал заявил РИА Новости, что получал предложения о работе, в том числе из России, но решил сосредоточиться на семейной жизни.
Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с января по ноябрь 2024 года. При нем состав «красно-белых» пополнили такие игроки, как Манфред Угальде и Эсекьель Барко.
«В течение почти года я был занят выборами президента “Бенфики”, но кандидат, которого я поддерживал, стал вторым. После этого я решил посвятить время своей семье», — сказал Амарал.
«У меня были предложения из Европы и Южной Америки. В том числе были варианты и из России, но я решил сосредоточиться на семье. У меня родился сын, мы назвали его Мануэль Александр. У него, кстати, есть и российский паспорт. На данный момент я отказал нескольким клубам. Следующий шаг — это вопрос времени», — отметил собеседник агентства.