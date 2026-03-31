«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии

«ФК “Рубин” и ФК “Нефтехимик” ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики», — сказали в пресс-службе.
Ранее журналист Сергей Ильев сообщил, что рассматривается вариант, при котором «Нефтехимик» может войти в структуру «Рубина».
«Рубин» с 35 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Нефтехимик» занимает восьмое место в Первой лиге, набрав 34 очка в 24 встречах.
В последний раз клубы предметно сотрудничали в 2012—2013 годах, когда «Нефтехимик» взял в аренду у «Рубина» Игоря Портнягина, Саломона Кверквелию, Алишера Джалилова и других игроков. После этого Казань и Нижнекамск регулярно обменивались игроками, но не на официальной основе.