Стала известна чистая прибыль московского «Динамо» в 2025 году

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Чистая прибыль московского футбольного клуба «Динамо» за 2025 год превысила 1 миллиард рублей, следует из отчета о финансовых результатах «бело-голубых», оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отчете, чистая прибыль «Динамо» за 2025 год составила 1,25 млрд. Чистые активы клуба при этом увеличились на 1,259 млрд рублей на 31 декабря 2025 года по сравнению с 31 декабря 2024 года.
Доходы «Динамо» от трансферов за 2025 год составили 1,173 млрд рублей, что в семь раз больше, чем годом ранее (164,8 млн рублей).
В прошлом сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 56 очков. Отставание от ставшего первым «Краснодара» составило 11 баллов. В сезоне-2025/26 «бело-голубые» после 22 туров занимают седьмую строчку (30 очков, отставание от лидирующего «Краснодара» — 19 баллов). В 23-м туре команда 4 апреля на своем поле сыграет с «Оренбургом».