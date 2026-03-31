Проигравший четыре матча в марте ЦСКА назвал лучшим игроком болельщиков

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Болельщики московского ЦСКА признаны лучшими игроками марта за яркую поддержку, несмотря на поражения армейской команды в четырех из шести матчей в марте, сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.
В марте ЦСКА провел шесть матчей: четыре в Российской премьер-лиге (РПЛ), где одержал одну победу — над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре, и два — в Кубке России. Несмотря на домашнюю победу над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ, команда уступила 0:4 в ответной встрече и вылетела в путь регионов.
«Выбран лучший игрок армейцев в марте. Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 — болельщики ПФК ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, и особенно ярко болели в матчах с “Краснодаром”. Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш», — отмечается в публикации.
После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. Во втором этапе полуфинала пути регионов армейцы сыграют с самарскими «Крыльями Советов» в гостях 7 апреля.
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Гамид Агаларов
25′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
