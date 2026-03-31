Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.60
П2
1.98
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Проигравший четыре матча в марте ЦСКА назвал лучшим игроком болельщиков

Проигравший в 4 из 6 матчей ЦСКА признал болельщиков лучшими игроками марта.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Болельщики московского ЦСКА признаны лучшими игроками марта за яркую поддержку, несмотря на поражения армейской команды в четырех из шести матчей в марте, сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.

В марте ЦСКА провел шесть матчей: четыре в Российской премьер-лиге (РПЛ), где одержал одну победу — над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре, и два — в Кубке России. Несмотря на домашнюю победу над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ, команда уступила 0:4 в ответной встрече и вылетела в путь регионов.

«Выбран лучший игрок армейцев в марте. Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 — болельщики ПФК ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, и особенно ярко болели в матчах с “Краснодаром”. Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш», — отмечается в публикации.

После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. Во втором этапе полуфинала пути регионов армейцы сыграют с самарскими «Крыльями Советов» в гостях 7 апреля.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Голы
ЦСКА
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
25′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Статистика
ЦСКА
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
4
1
Угловые
9
6
Фолы
9
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти