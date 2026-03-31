Проигравший четыре матча в марте ЦСКА назвал лучшим игроком болельщиков

«Выбран лучший игрок армейцев в марте. Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 — болельщики ПФК ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, и особенно ярко болели в матчах с “Краснодаром”. Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш», — отмечается в публикации.