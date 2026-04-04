ЦСКА с Мойзесом, «Краснодар» без Сперцяна. Стартует 23-й тур РПЛ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Программа 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Акрон» — ЦСКА, «Зенит» — «Крылья Советов», «Динамо» — «Оренбург» и «Ахмат» — «Краснодар».
В первом матче дня ЦСКА на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча начнется в 13:00 мск. Армейцы в прошлом туре прервали серию из четырех поражений в РПЛ, обыграв на своем поле махачкалинское «Динамо» (3:1). Тольяттинская команда, наоборот, подходит с серией из шести матчей без побед, пять из которых завершились поражениями. В прошлом туре «Акрон» на выезде разгромно уступил московскому «Локомотиву» со счетом 1:5. ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» (22) идет десятым.
На неделе в состав ЦСКА вернулся бразильский защитник и один из лидеров команды Мойзес. Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщал журналистам, что столичный клуб применил к футболисту дисциплинарные санкции. Портал «Чемпионат» отмечал, что Мойзеса отстранили из-за конфликта с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини после ответной игры ½ финала «пути РПЛ» с «Краснодаром» (0:4). 1 апреля директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил в своем Telegram-канале, что Мойзес принес извинения Челестини и с четверга возобновляет тренировки с командой. Бразилец пропустил из-за отстранения один матч чемпионата России с махачкалинским «Динамо».
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что возвращение Мойзеса положительно скажется на команде. «Какой-то инцидент у него был с тренером, но бывает такое, погорячился, такое, конечно, в раздевалке недопустимо, — сказал Пономарев ТАСС. — Он усилит команду точно. Подстраховывает, со своим футболистом играет всегда, точно помогает».
Мойзес выступает за ЦСКА с июля 2023 года, в этом сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 результативные передачи. Вместе с ЦСКА он дважды выиграл Кубок России и один раз суперкубок страны.
«Краснодар» без Сперцяна
Завершит игровой день матч между лидером РПЛ «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдет в Грозном и начнется в 19:45 мск. Краснодарская команда продолжает лидировать в таблице РПЛ, набрав 49 очков в 22 матчах. Отрыв от идущего вторым петербургского «Зенита» составляет одно очко. «Ахмат» с 30 очками располагается на восьмой позиции. Подопечные Станислава Черчесова хорошо провели матчи на рестарте сезона, в активе грозненцев две победы и две ничьи в четырех матчах.
«Краснодар», видимо, обойдется без своего лидера и капитана Эдуарда Сперцяна. Во время паузы на матчи сборных главный тренер сборной Армении Егише Меликян сообщил, что Сперцяну потребуется около двух недель на восстановление от травмы. Полузащитник «Краснодара» является самым результативным игроком в текущем сезоне РПЛ, в его активе 11 голов и 15 результативных передач в 22 матчах.
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев надеется, что Сперцян все-таки восстановится быстрее. «Я бы не сказал, что этот сезон чем-то отличается от прошлого. Хорошие конкуренты, будет интересно. Что касается Эдуарда Сперцяна, то, конечно, это лидер. Надеюсь, что это [травма — прим. ТАСС] окажется неправдой», — сказал Агкацев ТАСС.
Матч первой части сезона между командами завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0. В последний раз краснодарская команда выиграла у «Ахмата» на выезде в РПЛ 18 сентября 2021 года (2:0).
«Зенит» против новых «Крыльев», «Динамо» с лучшим тренером
Также в субботу «Зенит» на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры — 15:15 мск. Петербуржцы с 48 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 21 очком располагаются на 13-й позиции. Матч первой части сезона РПЛ между командами завершился вничью со счетом 1:1.
1 апреля «Крылья Советов» объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера команды. Он возглавлял самарский клуб с июня 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Сергея Булатова, который работал в тренерском штабе «Крыльев Советов» с 2020 года.
В другом матче дня московское «Динамо» на своем поле встретится с «Оренбургом», начало — 17:30 мск. Бело-голубые в прошлом туре прервали серию из трех побед подряд в РПЛ, уступив дома «Зениту» (1:3). Московская команда с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (18) идет на предпоследней, 15-й позиции. На неделе наставника «Динамо» Ролана Гусева признали лучшим тренером февраля-марта в РПЛ.
Программа 23-го тура РПЛ продолжится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — «Ростов», «Динамо» (Махачкала) — «Балтика», «Спартак» — «Локомотив». 6 апреля пройдет матч «Сочи» — «Рубин».