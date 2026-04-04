ЦСКА с Мойзесом, «Краснодар» без Сперцяна. Стартует 23-й тур РПЛ

В первом матче дня ЦСКА на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча начнется в 13:00 мск. Армейцы в прошлом туре прервали серию из четырех поражений в РПЛ, обыграв на своем поле махачкалинское «Динамо» (3:1). Тольяттинская команда, наоборот, подходит с серией из шести матчей без побед, пять из которых завершились поражениями. В прошлом туре «Акрон» на выезде разгромно уступил московскому «Локомотиву» со счетом 1:5. ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» (22) идет десятым.