ЦСКА и «Акрон» объявили составы на матч РПЛ

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Неделчару, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Болдырев, Аревало, Дзюба.
ЦСКА: Акинфеев, Данилов, Лукин, Круговой, Гаич, Кисляк, Баринов, Обляков, Глебов, Кармо, Гонду.
Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Владимир Москалев.
В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на пятой позиции, имея в активе 39 баллов. Тольяттинская команда идет на десятой строчке, набрав за 22 тура 22 очка. Лидирует в РПЛ «Краснодар», на счету которого 49 баллов.
В следующем туре РПЛ ЦСКА 12 апреля на домашнем стадионе примет «Сочи», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Акрон» на день позже в домашнем матче сразится с московским «Динамо», матч начнется в 17:15 мск.