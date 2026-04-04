Гонду забил первый гол за ЦСКА — после розыгрыша углового, назначенного за то, что вратарь «Акрона» дольше 8 секунд держал мяч в руках

Иван Обляков подобрал мяч у угла штрафной после выноса головой со стороны игрока «Акрона» и перевел его налево на Матвея Кисляка. Тот вошел в штрафную, после чего забросил мяч к линии вратарской, где Гонду подставил ногу и в одно касание отправил его в дальний угол.
Примечательно, что гол был забит после розыгрыша углового, назначенного за то, что вратарь «Акрона» Игнат Тереховский дольше 8 секунд вводил мяч в игру, поймав его в руки. Согласно правилам, вступившим в силу в сезоне-2025/26, за такое назначается угловой.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.