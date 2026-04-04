«Клубный вопрос»: тренер ЦСКА отказался говорить о конфликте с игроком

Его слова приводит «Матч ТВ».
«Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса», — заявил он.
В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался вдевятером. После матча у тренера и игрока случился конфликт в раздевалке, после чего защитник был отстранен от тренировок с командой.
В текущем сезоне бразильский защитник провел в составе ЦСКА 26 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. 2 апреля футболист вернулся к тренировкам с командой, однако в стартовый состав матча 23-го тура чемпионата России с «Акроном» не попал.
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.