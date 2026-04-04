Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче РПЛ с ЦСКА

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Солидарность Арене» в Самаре.

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лусиано Гонду (5-я минута) и Данил Круговой (85). У проигравших отличился Артем Дзюба (60, с пенальти).

Гонду впервые забил гол за ЦСКА в официальном матче. Нападающий отличился после углового, назначенного за задержку ввода мяча в игру вратарем «Акрона» Игнатом Тереховским. Этот эпизод стал первым случаем применения наказания за нарушение «правила восьми секунд» в истории РПЛ.

Защитник ЦСКА Мойзес, не попавший в заявку на матч против махачкалинского «Динамо» (3:1) из-за конфликта с главным тренером команды Фабио Челестини, вернулся в состав армейцев, проведя игру против «Акрона» на скамейке запасных. Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что игрок уладил конфликт с наставником.

Ранее ТАСС сообщал, что Дзюба, отличившись 9 марта 2025 года в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов (234 гола), обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. На данный момент на счету Дзюбы 247 голов.

ЦСКА прервал 4-матчевую серию поражений в гостевых матчах в РПЛ. Столичная команда набрала 42 очка и вышла на 4-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет «Сочи», «Акрон» на следующий день дома сыграет с московским «Динамо».

Акрон
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5415 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Фабио Челестини
Голы
Акрон
Артем Дзюба
60′
ЦСКА
Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
5′
Данил Круговой
(Милан Гайич)
84′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
89
Денис Попенков
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
27′
67′
2
Йомар Роча
91
Максим Болдырев
74′
7
Эдгар Севикян
10
Кевин Аревало
67′
15
Стефан Лончар
24
Йонуц Неделчару
40′
80
Хетаг Хосонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
90+5′
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
6
Дмитрий Баринов
37
Энрике Кармо
66′
2
Матеус Рейс
17
Кирилл Глебов
66′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
73′
11
Тамерлан Мусаев
79
Кирилл Данилов
69′
90′
4
Жоао Виктор
Статистика
Акрон
ЦСКА
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
3
4
Угловые
1
5
Фолы
14
18
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти