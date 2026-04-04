Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче РПЛ с ЦСКА

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лусиано Гонду (5-я минута) и Данил Круговой (85). У проигравших отличился Артем Дзюба (60, с пенальти).
Гонду впервые забил гол за ЦСКА в официальном матче. Нападающий отличился после углового, назначенного за задержку ввода мяча в игру вратарем «Акрона» Игнатом Тереховским. Этот эпизод стал первым случаем применения наказания за нарушение «правила восьми секунд» в истории РПЛ.
Защитник ЦСКА Мойзес, не попавший в заявку на матч против махачкалинского «Динамо» (3:1) из-за конфликта с главным тренером команды Фабио Челестини, вернулся в состав армейцев, проведя игру против «Акрона» на скамейке запасных. Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что игрок уладил конфликт с наставником.
Ранее ТАСС сообщал, что Дзюба, отличившись 9 марта 2025 года в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов (234 гола), обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. На данный момент на счету Дзюбы 247 голов.
ЦСКА прервал 4-матчевую серию поражений в гостевых матчах в РПЛ. Столичная команда набрала 42 очка и вышла на 4-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет «Сочи», «Акрон» на следующий день дома сыграет с московским «Динамо».
