Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче РПЛ с ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес, не попавший в заявку на матч против махачкалинского «Динамо» (3:1) из-за конфликта с главным тренером команды Фабио Челестини, вернулся в состав армейцев, проведя игру против «Акрона» на скамейке запасных. Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что игрок уладил конфликт с наставником.