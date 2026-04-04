Челестини про 2:1 с «Акроном»: «ЦСКА очень легко пропускает мячи, но мы увидели дух команды. Кто хотел победить, тот и победил. Отмененный гол — чистейшее нарушение»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча Мир РПЛ с «Акроном» (2:1).
— Насколько тяжело далась концовка?
— Здесь достаточно тяжелое поле. Никто здесь легко не побеждает. В начале второго тайма было десять хороших минут, когда мы могли забивать второй мяч, а соперник к этому моменту еще ни разу не пробил по нашим воротам.
Мы очень легко пропускаем мячи. Все время с нами что‑то происходит. Но мы увидели дух команды, она продолжила сражаться. Тот, кто хотел победить, тот и победил. Футболисты боролись до конца.
Отмененный мяч «Акрона»? Чистейшее нарушение. Самое важное, что мы набрали три очка, — сказал Челестини.
