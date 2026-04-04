Вундеркинд из ЦСКА повторил рекорд 17-летней давности

По данным Opta Sports, 20-летний Кисляк стал самым молодым с 2009-го года футболистом ЦСКА, кому удалось оформить за сезон как минимум пять забитых мячей и пять результативных передач.
Предыдущее достижение 17 лет назад установил полузащитник Алан Дзагоев, сделал он это в возрасте 19 лет.
Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА. Главным арбитром был назначен Владимир Москалев.
В следующем туре РПЛ ЦСКА 12 апреля на домашнем стадионе примет «Сочи», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Акрон» на день позже в домашнем матче сразится с московским «Динамо», матч начнется в 17:15 мск.
Заур Тедеев
Фабио Челестини
Артем Дзюба
60′
Лусиано Гонду
(Матвей Кисляк)
5′
Данил Круговой
(Милан Гайич)
84′
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
89
Денис Попенков
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
27′
67′
2
Йомар Роча
91
Максим Болдырев
74′
7
Эдгар Севикян
10
Кевин Аревало
67′
15
Стефан Лончар
24
Йонуц Неделчару
40′
80
Хетаг Хосонов
35
Игорь Акинфеев
90+5′
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
6
Дмитрий Баринов
37
Энрике Кармо
66′
2
Матеус Рейс
17
Кирилл Глебов
66′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
73′
11
Тамерлан Мусаев
79
Кирилл Данилов
69′
90′
4
Жоао Виктор
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
