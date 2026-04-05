«Спартак» и «Локомотив» встретятся в московском дерби в 23-м туре РПЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Программа 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. В центральной игре тура московский «Спартак» на своем поле встретится со столичным «Локомотивом».
Матч пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 19:30 мск. «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Спартак» с 38 очками располагается на 6-й позиции. Матч команд в первой части сезона завершился победой «Локомотива» со счетом 4:2. Однако красно-белые дважды оказались сильнее в играх Фонбет — Кубка России (3:2, 3:1).
Чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что в матче будет напряженная борьба с забитыми мячами. «Я ожидаю напряженной борьбы, потому что дерби всегда интересны, — сказал Сычев ТАСС. — Думаю, что будет немало забитых мячей. Все-таки “Спартак” с Хуаном Карседо приучил нас к акцентированной игре в атаке, у команды много моментов, много голов. Вопрос в обороне — если “Локомотив” воспользуется свободным пространством, играя на контратаках при не самой надежной обороне “Спартака”, то у железнодорожников будут хорошие шансы на победу. Но все-таки здесь шансы 50 на 50, никто не возьмется предсказать результат».
Одним из главных вопросов остается участие в матче полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Футболист из-за повреждения пропустил мартовский сбор национальной команды России. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в четверг сообщил «Спорт-Экспрессу», что Батраков начал тренироваться в общей группе, но решение о его участии в игре будет приниматься позднее. 20-летний полузащитник в этом сезоне РПЛ забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач в 21 матче.
У «Спартака» из-за перебора желтых карточек встречу пропустит один из лидеров атаки бразильский полузащитник Маркиньос. Главный тренер красно-белых Хуан Карседо сожалеет, что Маркиньос будет недоступен. «Он действительно набрал хорошую форму, в последнее время значительно прибавил, — сказал Карседо, отвечая на вопрос ТАСС. — Жаль, что он не сможет сыграть из-за дисквалификации, потому что он стал нам приносить голевые передачи, результативные действия и голы. Он сам прибавил даже по сравнению с прошлым сезоном».
Главным арбитром встречи назначен Инал Танашев. В последний раз «Локомотив» в гостях обыграл «Спартак» в матче РПЛ 19 августа 2017 года (4:3).
«Балтика» в борьбе за медали
Также в воскресенье калининградская «Балтика» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча начнется в 16:30 мск. Балтийцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Махачкалинцы с 21 очком располагаются на 12-й позиции.
«Балтика» проведет второй матч подряд без главного тренера Андрея Талалаева на скамейке запасных. Ранее специалиста дисквалифицировали на 4 игры за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении представителей московского ЦСКА (1:0). Это его вторая дисквалификация в сезоне, ранее он пропустил 3 матча за неприличный жест в адрес представителей «Спартака» (1:0).
В первой встрече дня «Ростов» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало матча запланировано на 14:00 мск. Ростовчане с 22 очками занимают 11-е место в таблице РПЛ, нижегородцы (20) идут 14-ми. По итогам сезона РПЛ две худшие команды вылетят в Лигу Пари (Первую лигу), им на смену придут два лучших клуба второго по силе дивизиона чемпионата страны. Команды, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, проведут стыковые матчи соответственно с 4-м и 3-м клубами Первой лиги за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола.
Программа 23-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день ЦСКА на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» (2:1), петербургский «Зенит» на своем поле победил самарские «Крылья Советов» (2:1), московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3), «Краснодар» в гостях оказался сильнее грозненского «Ахмата» (1:0). 6 апреля состоится матч «Сочи» — «Рубин».