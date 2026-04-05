Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.83
П2
1.73
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.87
X
3.76
П2
1.77
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
П1
X
П2

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в московском дерби в 23-м туре РПЛ

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене».

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Программа 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. В центральной игре тура московский «Спартак» на своем поле встретится со столичным «Локомотивом».

Спартак
2
Локомотив
1

Матч пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 19:30 мск. «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Спартак» с 38 очками располагается на 6-й позиции. Матч команд в первой части сезона завершился победой «Локомотива» со счетом 4:2. Однако красно-белые дважды оказались сильнее в играх Фонбет — Кубка России (3:2, 3:1).

Чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что в матче будет напряженная борьба с забитыми мячами. «Я ожидаю напряженной борьбы, потому что дерби всегда интересны, — сказал Сычев ТАСС. — Думаю, что будет немало забитых мячей. Все-таки “Спартак” с Хуаном Карседо приучил нас к акцентированной игре в атаке, у команды много моментов, много голов. Вопрос в обороне — если “Локомотив” воспользуется свободным пространством, играя на контратаках при не самой надежной обороне “Спартака”, то у железнодорожников будут хорошие шансы на победу. Но все-таки здесь шансы 50 на 50, никто не возьмется предсказать результат».

Одним из главных вопросов остается участие в матче полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Футболист из-за повреждения пропустил мартовский сбор национальной команды России. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в четверг сообщил «Спорт-Экспрессу», что Батраков начал тренироваться в общей группе, но решение о его участии в игре будет приниматься позднее. 20-летний полузащитник в этом сезоне РПЛ забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач в 21 матче.

У «Спартака» из-за перебора желтых карточек встречу пропустит один из лидеров атаки бразильский полузащитник Маркиньос. Главный тренер красно-белых Хуан Карседо сожалеет, что Маркиньос будет недоступен. «Он действительно набрал хорошую форму, в последнее время значительно прибавил, — сказал Карседо, отвечая на вопрос ТАСС. — Жаль, что он не сможет сыграть из-за дисквалификации, потому что он стал нам приносить голевые передачи, результативные действия и голы. Он сам прибавил даже по сравнению с прошлым сезоном».

Главным арбитром встречи назначен Инал Танашев. В последний раз «Локомотив» в гостях обыграл «Спартак» в матче РПЛ 19 августа 2017 года (4:3).

«Балтика» в борьбе за медали

Динамо Мх
2
Балтика
2

Также в воскресенье калининградская «Балтика» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча начнется в 16:30 мск. Балтийцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Махачкалинцы с 21 очком располагаются на 12-й позиции.

«Балтика» проведет второй матч подряд без главного тренера Андрея Талалаева на скамейке запасных. Ранее специалиста дисквалифицировали на 4 игры за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении представителей московского ЦСКА (1:0). Это его вторая дисквалификация в сезоне, ранее он пропустил 3 матча за неприличный жест в адрес представителей «Спартака» (1:0).

Пари Нижний Новгород
0
Ростов
1

В первой встрече дня «Ростов» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало матча запланировано на 14:00 мск. Ростовчане с 22 очками занимают 11-е место в таблице РПЛ, нижегородцы (20) идут 14-ми. По итогам сезона РПЛ две худшие команды вылетят в Лигу Пари (Первую лигу), им на смену придут два лучших клуба второго по силе дивизиона чемпионата страны. Команды, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, проведут стыковые матчи соответственно с 4-м и 3-м клубами Первой лиги за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола.

Программа 23-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день ЦСКА на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» (2:1), петербургский «Зенит» на своем поле победил самарские «Крылья Советов» (2:1), московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3), «Краснодар» в гостях оказался сильнее грозненского «Ахмата» (1:0). 6 апреля состоится матч «Сочи» — «Рубин».