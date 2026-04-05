«Спартак» и «Локомотив» встретятся в московском дерби в 23-м туре РПЛ

Чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что в матче будет напряженная борьба с забитыми мячами. «Я ожидаю напряженной борьбы, потому что дерби всегда интересны, — сказал Сычев ТАСС. — Думаю, что будет немало забитых мячей. Все-таки “Спартак” с Хуаном Карседо приучил нас к акцентированной игре в атаке, у команды много моментов, много голов. Вопрос в обороне — если “Локомотив” воспользуется свободным пространством, играя на контратаках при не самой надежной обороне “Спартака”, то у железнодорожников будут хорошие шансы на победу. Но все-таки здесь шансы 50 на 50, никто не возьмется предсказать результат».