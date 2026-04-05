«Спартак» может расстаться с российским полузащитником

По информации источника, в клубе не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля, поэтому готовы продать его за разумную цену, несмотря на предстоящий пересмотр лимита на легионеров.
В настоящее время Пруцев на правах аренды выступает за столичный «Локомотив». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пруцев провел 17 матчей, в которых забил два мяч и отдал три результативные передачи.
«Спартак» в данный момент занимает шестое место в РПЛ с 38 баллами, отставая на 14 очков от лидирующего «Краснодара». В центральном матче 23-го тура красно-белые примут в рамках чемпионата России в столичном дерби «Локомотив», идущий третьим с 44 баллами.