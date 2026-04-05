Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Атлетик
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Ростов
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
5
:
Чайка
0
«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:2. В составе дагестанской команды два мяча забил Гамид Агаларов (53-я минута; 72 — с пенальти). У гостей отличились Брайан Хиль (13) и Сергей Варатынов (80).

Для Агаларова дубль стал первым за сезон, последний раз до этого он забивал два мяча 6 апреля 2025 года в домашнем матче против подмосковных «Химок» (4:1). «Балтика» второй раз в чемпионате пропустила два мяча. До этого команда Андрея Талалаева пропускала больше одного гола в домашнем матче против «Оренбурга» (3:2) в третьем туре.

Калининградский клуб с 43 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Динамо» (22 очка) идет 12-м.

В следующем туре «Балтика» 11 апреля примет «Нижний Новгород», махачкалинцы на следующий день сыграют на выезде с московским «Локомотивом».

Динамо Мх
2:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 2559 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Андрей Талалаев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Темиркан Сундуков)
53′
Гамид Агаларов
72′
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Илья Петров)
14′
Сергей Варатынов
81′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
77
Темиркан Сундуков
86′
28
Сердер Сердеров
10
Джавад Хоссейннеджад
40′
11
Миро
25
Гамид Агаларов
86′
7
Хазем Мастури
5
Джемал Табидзе
60′
43
Ильяс Ахмедов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
10
Илья Петров
69
Ираклий Манелов
85′
11
Юрий Ковалев
77
Эльдар Чивич
60′
68
Михаил Рядно
91
Брайан Александр Хиль
85′
90
Чиносо Оффор
15
Тентон Йенне
46′
26
Иван Беликов
58′
22
Николай Титков
67′
18
Дерик Ласерда
Статистика
Динамо Мх
Балтика
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
4
4
Угловые
4
5
Фолы
14
21
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
