«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:2. В составе дагестанской команды два мяча забил Гамид Агаларов (53-я минута; 72 — с пенальти). У гостей отличились Брайан Хиль (13) и Сергей Варатынов (80).
Для Агаларова дубль стал первым за сезон, последний раз до этого он забивал два мяча 6 апреля 2025 года в домашнем матче против подмосковных «Химок» (4:1). «Балтика» второй раз в чемпионате пропустила два мяча. До этого команда Андрея Талалаева пропускала больше одного гола в домашнем матче против «Оренбурга» (3:2) в третьем туре.
Калининградский клуб с 43 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Динамо» (22 очка) идет 12-м.
В следующем туре «Балтика» 11 апреля примет «Нижний Новгород», махачкалинцы на следующий день сыграют на выезде с московским «Локомотивом».
