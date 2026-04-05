«Спартак» помог «Зениту» и «Краснодару»: «Локомотив» выбит из золотой гонки

Футболисты московского «Спартака» одолели столичный «Локомотив» в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишили железнодорожников возможности побороться за золотые медали чемпионата. О том, как прошла битва в Тушино, рассказываем в оперативном материале РИА Новости Спорт.
Сумасшедшая серия «Спартака»
Только вдумайтесь в этот факт: в августе 2017 году «Локомотив» в сумасшедшем матче на спартаковском стадионе вырвал победу у тогдашнего чемпиона со счетом 4:3. И как отрезало. Вот уже на протяжении почти девяти лет железнодорожники не могут победить в Тушино. Это десять матчей кряду: несмотря на то, что команда Хуана Карлоса Карседо после передачи полузащитника Алексея Батракова с углового потеряла защитник Сесара Монтеса и пропустила на 23-й минуте, хозяева перевернули все с ног на голову. И заслуженно победили.
У команд теперь 3−1 в противостояниях сезона-2025/25. До воскресного вечера «красно-белые» две виктории одержали в Кубке России, а вот «Локо» был лучше в первом круге национального первенства — «Спартак» сносит железнодорожников уже три встречи подряд.
Важнейшая победа Карседо!
Пока установки испанского специалиста понять сложно. Да, яркие атаки и преимущество во владении мячом, «перекос» в правый фланг при неработающем левом, совсем блеклая игра нападающего Ливая Гарсии (заменивший его Манфред Угальде провел тоже не выдающуюся игру). Однако «Локо» был поначалу хорош в обороне: хозяевам дали пробить в створ ворот лишь в компенсированное к первом тайму время. Это Пабло Солари пытался отличиться, однако два сейва сотворил Антон Митрюшкин. С другой стороны, «красно-белым» еще и не везло: Даниил Денисов не попал в пустые из убойнейшей позиции.
После перерыва спартаковцы пришли в себя и прижали «Локомотив» к своим воротам. И не только отыгрался благодаря голу с пенальти Эсекьель Барко, но еще и, оставшись в большинстве, вырвал победу — теперь Карседо может похвастаться по-настоящему большой победой в новой команде. Не забей Солари, немало болельщиков бы сказали, что испанцу и «Спартаку» в который раз все испортил судья… Однако и гости имеют претензии к Иналу Танашеву, главному арбитру московского дерби.
Что взбесило «красно-белых»?
В моменте с первым голом два угловых разыгрывал «Спартак», и второй из них закончился попаданием в руку стоявшего на линии ворот Евгения Морозова. Нет никаких сомнений, что это пенальти, вот только как насчет карточки железнодорожнику, который уже имел к тому моменту одну желтую? Именно это и возмутило Карседо и его игроков.
Кстати, Морозова все же удалили позже за грубость в центре поля. Однако даже в случае с красной карточкой действия Танашева не понравились «народной команде», ведь свисток судьи сорвал ей выход один на один.
Чем недовольны железнодорожники?
Спустя пару минут после удаления Денисов в собственной штрафной выпрыгнул и локтем заехал по затылку Александра Руденко. Признаемся честно, это пенальти. Однако и тут молчит Танашев, решив не наказывать «красно-белых».
«Локо» мимо золотой гонки?
Важнейшие три очка для футболистов Михаила Галактионова потеряны. Теперь в активе железнодорожников остаются прежние 44 очка — отставание от лидеров непоправимо увеличилось.
- «Краснодар» (52). В 23-м туре действующие чемпионы России удачно съездили в Грозный, где победили «Ахмат» Станислава Черчесова — 0:1.
- «Зенит» (51). В другом матче субботы «сине-бело-голубые» ожидаемо взяли верх над «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге (2:1).
У идущего же шестым «Спартака» теперь 41 очко. За «быками» не угнаться, однако за тройку «красно-белые» продолжат биться.
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти