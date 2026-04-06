Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.30
П2
1.87
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Мусаев обвинил «Ахмат» в уловках с полем перед матчем с «Краснодаром»

Мусаев заявил, что «Ахмат» не постриг поле и сдул мячи перед матчем РПЛ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что перед очным матчем чемпионата России грозненский «Ахмат» не постриг газон на поле и сдул мячи.

В воскресенье «Краснодар» в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Они специально сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так — давайте играть так. Мы готовы к любому футболу. Если надо, будем биться. Стандартами, любым способом, чтобы забрать три очка. Можем сделать это только все вместе», — сказал Мусаев игрокам в раздевалке перед матчем в видео, опубликованном YouTube-канале «Краснодара».

«Краснодар», набрав 52 очка, вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата России, опередив идущий вторым петербургский «Зенит» на один балл.

Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 5328 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
86′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
90+4′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
60′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
66′
37
Папа Амади Гадио
5
Клисман Цаке
85′
22
Мехди Заре
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
6
Кевин Ленини
17
Валентин Пальцев
73′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
75′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
60′
53
Александр Черников
83′
90+7′
Статистика
Ахмат
Краснодар
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
13
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти