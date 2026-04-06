Защитник «Локомотива» Фассон: «Есть надежда, что меня вызовут в сборную Бразилии»

— Надежда, что вызовут, есть. Собственно, ради этого мы и занимаемся футболом, чтобы такой день настал. Продолжаю верить, но произойдет ли это, не знаю. Вы сами прекрасно знаете, какая огромная конкуренция в сборной Бразилии на каждой позиции. Вызываются игроки из чемпионатов Англии, Франции, Испании, Италии. Очень непросто попасть в национальную команду, — заявил Фассон в интервью «Российской газете».