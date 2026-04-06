Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Футбол
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.70
П2
1.25
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Защитник «Локомотива» Фассон: «Есть надежда, что меня вызовут в сборную Бразилии»

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон высказался о шансах попасть в национальную сборную Бразилии.

Источник: Sport24

На счету 24-летнего Фассона пять матчей за олимпийскую сборную Бразилии в 2024 году.

— Сразу двух игроков из РПЛ — зенитовцев Дугласа Сантоса и Луиса Энрике — вызывают в сборную Бразилии. Сами рассчитываете попасть в команду?

— Надежда, что вызовут, есть. Собственно, ради этого мы и занимаемся футболом, чтобы такой день настал. Продолжаю верить, но произойдет ли это, не знаю. Вы сами прекрасно знаете, какая огромная конкуренция в сборной Бразилии на каждой позиции. Вызываются игроки из чемпионатов Англии, Франции, Испании, Италии. Очень непросто попасть в национальную команду, — заявил Фассон в интервью «Российской газете».

В нынешнем сезоне Лукас Фассон провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Локомотив
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
6
4
Угловые
3
3
Фолы
15
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти