Комличенко — об игре со «Спартаком»: «Не получилось выиграть. Это ужасно»

— Какие впечатления о матче — что получилось, что нет?
— Не получилось выиграть. Это ужасно.
— Все настолько плохо?
— Конечно. Хотелось выиграть. Недовольны, что проиграли.
— Что скажете о судействе?
— Все, как обычно. Без комментариев.
— То есть скорее отрицательно.
— Да.
— Как повлияло то, что несколько игроков уезжали в сборные?
— Думаю, что никак, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Локомотив
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
6
4
Угловые
3
3
Фолы
15
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
