Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.30
П2
1.87
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Игрок «Ростова» Семенчук высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Источник: Metaratings.ru

Защитник «Ростова» Давид Семенчук в разговоре с Metaratings.ru после победы над «Пари НН» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0) рассказал, как команда, несмотря на серию без побед, демонстрировала психологическую устойчивость.

— До матча с «Пари НН» в этом году вы ещё не выигрывали. Ощущается ли эта победа как переломный момент в борьбе за выживание?

— Безусловно. Когда долго не выигрываешь, это очень тяжело. И тренировки даются сложнее, и эмоциональный фон в команде тяжёлый. Но после того, как прервали эту серию, мы едем домой не с опущенной, а с поднятой головой.

— Что тренер говорит команде в таких ситуациях, когда долго не удаётся выиграть, чтобы не допустить психологического спада?

— В плане психологии мы все стрессоустойчивы. В нашей команде такого точно никогда не было, чтобы кто-то опустил голову или сдался. Наш тренер Джонатан Альба знает, что говорить, и его важные слова в такие периоды очень многое для нас решают, — сказал Семенчук.

«Ростов» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В 24-м туре команда дома примет московский «Спартак». Матч состоится 12 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Пари Нижний Новгород
0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена, 7725 зрителей
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Роналдо
(Кирилл Щетинин)
29′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
79′
29
Лука Веснер Тичич
85′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
46′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
46′
14
Матвей Урванцев
90+5′
4
Илья Кирш
89′
77
Андрей Ивлев
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
87′
78
Дмитрий Чистяков
55′
71′
67
Герман Игнатов
7
Роналдо
61′
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
51′
71′
58
Даниил Шанталий
18
Константин Кучаев
61′
87
Андрей Лангович
99
Тимур Сулейманов
90′
91
Антон Шамонин
Статистика
Пари Нижний Новгород
Ростов
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
3
Угловые
8
7
Фолы
18
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти