Игрок «Ростова» Семенчук высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Защитник «Ростова» Давид Семенчук в разговоре с Metaratings.ru после победы над «Пари НН» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0) рассказал, как команда, несмотря на серию без побед, демонстрировала психологическую устойчивость.
— До матча с «Пари НН» в этом году вы ещё не выигрывали. Ощущается ли эта победа как переломный момент в борьбе за выживание?
— Безусловно. Когда долго не выигрываешь, это очень тяжело. И тренировки даются сложнее, и эмоциональный фон в команде тяжёлый. Но после того, как прервали эту серию, мы едем домой не с опущенной, а с поднятой головой.
— Что тренер говорит команде в таких ситуациях, когда долго не удаётся выиграть, чтобы не допустить психологического спада?
— В плане психологии мы все стрессоустойчивы. В нашей команде такого точно никогда не было, чтобы кто-то опустил голову или сдался. Наш тренер Джонатан Альба знает, что говорить, и его важные слова в такие периоды очень многое для нас решают, — сказал Семенчук.
«Ростов» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В 24-м туре команда дома примет московский «Спартак». Матч состоится 12 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти