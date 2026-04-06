«Сочи» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ, уступив «Рубину»

«Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей (три победы и одна ничья). Казанская команда набрала 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Сочи» потерпел шестое поражение подряд, команда не может выиграть на протяжении десяти матчей (девять поражений и одна ничья). Южане с 9 очками располагаются на последней, 16-й строчке в таблице.