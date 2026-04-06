«Сочи» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ, уступив «Рубину»

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» со счетом 1:0 на выезде обыграли «Сочи» в заключительном матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».
Мяч на 20-й минуте забил Руслан Безруков.
«Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей (три победы и одна ничья). Казанская команда набрала 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Сочи» потерпел шестое поражение подряд, команда не может выиграть на протяжении десяти матчей (девять поражений и одна ничья). Южане с 9 очками располагаются на последней, 16-й строчке в таблице.
В следующем туре «Рубин» 11 апреля примет «Оренбург». «Сочи» 12 апреля на выезде сыграет с московским ЦСКА.
Игорь Осинькин
Франк Артига
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
