Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.05
П2
3.35
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.60
П2
2.31
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

«Сочи» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ, уступив «Рубину»

Казанцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей.

Источник: ФК "Сочи"

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» со счетом 1:0 на выезде обыграли «Сочи» в заключительном матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Мяч на 20-й минуте забил Руслан Безруков.

«Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей (три победы и одна ничья). Казанская команда набрала 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Сочи» потерпел шестое поражение подряд, команда не может выиграть на протяжении десяти матчей (девять поражений и одна ничья). Южане с 9 очками располагаются на последней, 16-й строчке в таблице.

В следующем туре «Рубин» 11 апреля примет «Оренбург». «Сочи» 12 апреля на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Сочи
0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
6.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Франк Артига
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти