Карседо встретился с комитетом ветеранов «Спартака» и рассказал им о принципах своей работы

В мероприятии участвовали председатель комитета Олег Романцев, а также Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло, Вагиз Хидиятуллин. На встрече присутствовали генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и член совета директоров Олег Малышев.
«Карседо рассказал ветеранам о принципах своей работы, которые должны помочь первой команде соответствовать победным традициям клуба. Он особо подчеркнул важность взаимодействия штабов основной команды, “Спартака-2”, дубля и академии.
В ответ ветераны подарили Хуану Карлосу книгу об истории «Спартака» со своими автографами и пожелали ему внести свой вклад в золотую коллекцию музея красно-белых", — отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.
Кроме того, комитет заслушал доклад заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрея Мовсесьяна о проводимых изменениях в системе подготовке молодых спартаковцев.