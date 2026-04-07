Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Карседо встретился с комитетом ветеранов «Спартака» и рассказал им о принципах своей работы

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо принял участие в заседании комитета ветеранов клуба на «Лукойл Арене».

В мероприятии участвовали председатель комитета Олег Романцев, а также Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло, Вагиз Хидиятуллин. На встрече присутствовали генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и член совета директоров Олег Малышев.

«Карседо рассказал ветеранам о принципах своей работы, которые должны помочь первой команде соответствовать победным традициям клуба. Он особо подчеркнул важность взаимодействия штабов основной команды, “Спартака-2”, дубля и академии.

В ответ ветераны подарили Хуану Карлосу книгу об истории «Спартака» со своими автографами и пожелали ему внести свой вклад в золотую коллекцию музея красно-белых", — отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.

Кроме того, комитет заслушал доклад заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрея Мовсесьяна о проводимых изменениях в системе подготовке молодых спартаковцев.

Футбол. Премьер-лига
12.04
Ростов
:
Спартак
